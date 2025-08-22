Handbal masculin: Dinamo a învins pe Minaur și a câștigat a opta Supercupă din istoria clubului

Echipa antrenată de Paulo Pereira s-a impus cu scorul de 32-24 (16-14).

Branko Vujovic, cu 6 goluri, și Daniel Stanciuc, autor a 4 goluri din tot atâtea aruncări, s-au numărat printre cei mai buni jucători ai lui Dinamo.

Portarul Ionuț Iancu a avut și el o evoluție solidă, cu 9 intervenții decisive, fiind desemnat cel mai valoros jucător al finalei.

De partea gazdelor, Tudor Botea și Ștefan-Gabriel Cumpănici au reușit câte 4 goluri, iar Artem Kozakevych și Anderson Da Silva Molino au contribuit fiecare cu câte 3 reușite.