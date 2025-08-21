Dinamo învinge pe Potaissa Turda în semifinala a doua a Supercupei României la handbal masculin

Dinamo a preluat controlul jocului încă din prima parte și a menținut un avantaj constant, în ciuda eforturilor echipei din Turda de a reveni în meci.

Branko Vujovic a fost principalul marcator al învingătorilor, înscriind 7 goluri din 8 aruncări, urmat de Andrii Akimenko cu 6 goluri. Portarul Ionuț Ciprian Iancu a avut 7 intervenții decisive.

De cealaltă parte, Ivan Mosic (6 goluri) și Alexandru Alin Ghivil (5 goluri) au fost cei mai buni marcatori ai AHC Potaissa Turda. Portarul Alexandru Florin Bucătaru a reușit 6 parade importante, dar Dinamo a controlat ritmul jocului și a închis meciul fără emoții.

Finala Supercupei va avea loc vineri, de la ora 17:30, iar Dinamo va întâlni câștigătoarea celeilalte semifinale, Minaur Baia Mare.

Potaissa Turda va evolua în compania echipei HC Buzău, în finala pentru locul 3, vineri, de la ora 14:30.