Bogdan Andone, desemnat antrenorul rundei. Cum arată echipa ideală a etapei trecute din Superliga

Echipa etapei a 7-a din Superligă este următoarea:

PORTAR

Devis Epassy (Dinamo) – A doua deplasare în care dinamoviștii nu au luat gol, de fiecare dată cu Epassy în poartă, care dă siguranță echipei.

FUNDAŞI

Maxime Sivis (Dinamo) – Utilizat în ultima jumătate de oră, a oferit pasa de gol la singurul gol al meciului de pe Cluj Arena.

Tiberiu Căpușă (FC Hermannstadt) – Jucător de bază în sistemul gândit de Măldărășanu, s-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – A scos penalty-ul transformat de Costache și a avut o prestație bună în defensivă.

Daniel Șerbănică (Unirea Slobozia) – A marcat golul care le-a adus ialomițenilor un punct.

MIJLOCAŞI

Alexandru Crețu (Universitatea Craiova) – A deschis drumul oltenilor spre a șasea victorie din acest sezon.

Constantin Grameni (FC Rapid) – A înscris pentru întâia oară în tricoul giuleștenilor, reușita lui completând o evoluție solidă.

Dragoș Albu (FC Hermannstadt) – Ardelenii au bifat prima victorie în campionatul curent grație golului marcat de mijlocașul sosit la sibieni în această vară.

ATACANŢI

Daniel Bană (Oțelul Galați) – Gol și pasă decisivă într-un meci de pus în ramă de către gălățeni.

Patrick Fernandes (Oțelul Galați) – A făcut legea printre apărătorii adverși. A înscris de trei ori.

Zoran Mitrov (FC Botoșani) – Intrat pe durata reprizei secunde, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș) – Piteștenii pot fi considerați surpriza plăcută a începutului de sezon, iar un merit mare îl are Bogdan Andone. Contra campioanei FCSB, acesta și-a arătat clasa la pauză, când a schimbat total jocul argeșenilor.