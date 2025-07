Bulgarul Ivanov câștigă titlul de juniori la Wimbledon

Jucătorul de 16 ani a devenit al doilea bulgar care cucerește acest titlu, după Gregor Dimitrov în 2008, transmite AP.

Ivanov a dominat meciul, terminând cu 22 de lovituri câștigătoare față de doar șase ale adversarului său și fără să ofere niciun break point.

His first junior Grand Slam title! 🏆

Ivan Ivanov defeats Ronit Karki 6-2, 6-3 to become the first Bulgarian player to win the Boys’ Singles title since Grigor Dimitrov in 2008. #Wimbledon pic.twitter.com/T6mZP7TMVK

