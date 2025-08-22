Campionatul Mondial de Kaiac-Canoe: Cătălin Chirilă s-a calificat în finala mondială la canoe simplu 1000 m

Cătălin Chirilă a concurat în semifinalele probei de simplu pe distanța de 1000 m.

„Cursa a avut un finiș puternic în care trei sportivi au terminat într-o secundă. Ungurul Adolf Balazs a fost declarat învingător cu timpul de 3:56.16. Cătălin Chirilă a sosit la 6 sutimi de secundă de acesta, pe locul 2, cu timpul de 3:56.22. Al treilea calificat direct în finala A este moldoveanul Serghei Tarnovschi, medaliat olimpic la Paris cu bronz, cu timpul de 3:56.89”, scrie COSR pe Facebook.

Pentru Cătălin Chirilă, campion mondial pe această distanță în 2022 și dublu campion european al probei (2022 și 2023), este singura șansă la medalii la această ediție a Campionatelor Mondiale. El a ratat calificarea în finala probei de canoe simplu 500m.

Finala la C1 1000 m va avea loc sâmbătă de la ora 15.48.

Tot sâmbătă, de la ora 11.28, vor concura în semifinale și canoiștii Ilie Sprincean și Oleg Nuță, la canoe dublu 500 m.