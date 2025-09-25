Prima pagină » Sport » Aur pentru România la Canotaj! Simona Radiș și Magda Rusu au câștigat titlul mondial la dublu rame feminin

Aur pentru România la Canotaj! Simona Radiș și Magda Rusu au câștigat titlul mondial la dublu rame feminin

Simona Radiș și Magdalena Rusu au adus prima medalie României la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, câștigând aurul în proba de dublu rame feminin.
România a cucerit medalia de aur în proba de dublu rame feminin (W2-) la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, prin echipajul format din Simona Radiș și Magdalena Rusu, care a dominat finala de joi dimineață de la cap la coadă.

Radiș și Rusu au încheiat pe primul loc, cu timpul de 7:08.52 minute, la peste patru secunde de poziția secundă.

Podiumul a fost completat de Franța și Statele Unite ale Americii.

Este prima medalie a României la această ediție a Campionatelor Mondiale de Canotaj.