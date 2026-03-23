Căpitanul naționalei de fotbal, Nicolae Stanciu, înainte de barajul pentru Campionatul Mondial 2026: Ne dorim să facem o țară întreagă fericită

„Cu toții ne dorim să facem o țară întreagă fericită și vom lăsa totul pe teren pentru a se întâmpla acest lucru”, a declarat Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF.TV.

România întâlnește Turcia, în deplasare, joi, de la ora 19:00, în semifinala play-off-ului de calificare la turneul final al Campionatului Mondial. Câștigătoarea va disputa finala pentru calificare la Mondial contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Atmosfera în lot este pozitivă

„Toți sunt fericiți să fie aici, să joace pentru echipa națională (…) Concentrați, pentru că ne așteaptă un meci foarte important și toată lumea e conștientă de acest lucru. Toată lumea este pregătită. Avem și timp să pregătim meciul, să-i analizăm. (…) Majoritatea îi cunoaștem și noi, pentru că ne place să ne uităm la fotbal. Și cred că oricare dintre noi ar intra pe teren ar fi pregătit să facă față unui astfel de meci”, a spus Stanciu.

„Nu contează dacă marchez sau cine va începe meciul. Cred că mai important pentru noi și pentru țara noastră este să reușim să ne calificăm, indiferent cum. Dacă trecem de Turcia, suntem la un pas de Mondial. Suntem mai mulți jucători care am mai trecut prin preliminariile de Mondial. Nu am fost nici măcar o dată la baraj sau atât de aproape. Acum e prima dată pentru noi când avem în față un astfel de meci. Îl vom trata ca atare și suntem conștienți de importanța lui. Nu ne gândim cu cine sau ce va fi următorul meci”, a completat el.

Stanciu a reflectat și asupra carierei sale la națională, la care a debutat în urmă cu 10 ani, marcând și un gol.

„Cred că au fost cei mai frumoși ani din cariera mea și asta datorită faptului că am venit constant la echipa națională. Toată lumea de aici știe ce înseamnă echipa națională pentru mine, cât de mult îmi iubesc țara și iubesc să port acest tricou. Un Mondial este maximum pentru un jucător. Suntem pregătiți și fiecare dintre noi va lăsa totul acolo pe teren pentru a ieși învingători. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, măcar să ieșim fără regrete, să fim mulțumiți de noi, că am lăsat totul acolo pe teren și am făcut tot ce a depins de noi să câștigăm meciul”, a conchis Stanciu.