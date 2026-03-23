Căpitanul SCM Timișoara, Vlad Neculau, despre Supercupa cu Știința Baia Mare: Derbiul clasic din rugby

„Dacă ne uităm la ultimii ani, aș spune că este derbiul clasic din rugby”, a spus internaționalul Vlad Neculau, într-un interviu acordat pentru clubul timișorean.

Supercupa României este programată sâmbătă, de la ora 11:00, la Cluj-Napoca, pe terenul „Iuliu Hațieganu”.

SCM USV Timișoara, deținătoarea Cupei României și câștigătoarea ediției precedente a Supercupei, va juca împotriva campioanei naționale CSM Știința Baia Mare. Cele două echipe s-au confruntat în finala ambelor competiții în sezonul trecut.

„Timișoara are performanțe mari în rugby și trebuie să rămânem la același standard. Mergem acolo să câștigăm și dorința noastră este să aducem a doua Supercupă la Timișoara”, a mai declarat Vlad Neculau.

Despre adversara din Supercupă, căpitanul Timișoarei a spus: „Este o echipă puternică, are un joc foarte fizic și de asemenea și lor le place să domine cu partea de înaintare. Dar suntem acolo și ne vom lupta”.

Vlad Neculau a vorbit și despre experiența la echipa națională, cu care a încheiat pe locul 4, în urmă cu o săptămână, la Campionatul European.

„Cred că suntem una dintre puținele echipe care au reușit să marcheze 30 de puncte acasă cu Georgia. În Spania am jucat bine în 14 oameni. Cu mai multă șansă, am fi putut câștiga, dar așa este în rugby. Cred că lupta băieților este ceea ce contează”, a spus el.