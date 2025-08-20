Cătălin Chirilă, calificat în semifinalele probelor de canoe simplu 500 m și 1.000 m de la Mondiale

La 500 de metri, Chirilă, campion mondial în 2023 la Duisburg, a terminat pe locul al doilea în a patra serie, cu timpul de 1:56.27 minute, fiind devansat de rusul Zahar Petrov (1:55.58). Românul va concura în a doua semifinală, joi, de la ora 14:36, ora României.

La 1.000 de metri, unde a fost campion mondial în 2022 la Dartmouth, Chirilă a ocupat locul al treilea în seria a treia, cu timpul de 3:56.58 minute. Seria a fost câștigată de germanul David Bauschke (3:52.31), care s-a calificat direct în finală, urmat de polonezul Wiktor Glazunow (3:53.56). Chirilă va evolua în prima semifinală, programată vineri, de la ora 10:56.

Tot miercuri, la kaiac simplu feminin 1.000 de metri, Bianca Istrătescu s-a clasat pe locul 8 (penultima) în prima serie, cu timpul de 4:18.98 minute.

România participă la Mondialele de la Milano cu opt sportivi: la canoe simplu masculin 500 și 1.000 m (Cătălin Chirilă), canoe dublu masculin 500 m (Ilie Sprîncean, Oleg Nuță), canoe 4 masculin 500 m (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) și kaiac simplu feminin 1.000 m (Bianca Istrătescu).