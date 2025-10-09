Ce post de televiziune transmite meciul amical România – Moldova, din această seară

Echipa națională a României va disputa joi seară, 9 octombrie, un meci amical împotriva selecționatei Moldovei, cu trei zile înainte de confruntarea cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Partida România – Moldova se va juca pe Arena Națională, începând cu ora 21:00, și va fi transmisă în direct de Prima TV.

Este pentru prima dată când cele două reprezentative se întâlnesc la București.

În echipa pregătită de Mircea Lucescu este așteptat debutul lui Lisav Eissat. Fundașul, în vârstă de 20 de ani, născut și crescut în Israel, deține dublă cetățenie și ar putea juca primele minute pentru naționala României.

Lotul României pentru meciul cu Moldova de diseară

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de 26 de jucători care vor face parte din echipa României pentru meciul amical cu Moldova.

Lista completă este următoarea:

1. I. Radu (portar), 2. K. Ciubotaru, 3. M. Popescu, 4. C. Manea, 5. V. Ghiță, 6. M. Marin, 7. A. Dobre, 8. A. Chipciu, 9. D. Bîrligea, 10. I. Hagi, 11. D. Miculescu, 12. Ș. Tîrnoveanu (portar), 13. V. Mihăilă, 14. V. Screciu, 15. R. Opruț, 16. R. Sava (portar), 17. L. Munteanu, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. D. Man, 21. O. Moruțan, 22. C. Cîrjan, 23. V. Dragomir, 24. L. Eissat, 25. B. Racovițan, 26. Ș. Baiaram

Din lot lipsesc Andrei Rațiu și Andrei Burcă, fundașii titulari ai naționalei, pe care Mircea Lucescu a ales probabil să îi menajeze în vederea partidei cu Austria, programată în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Mircea Lucescu, nemulțumit de program

La conferința de presă susținută miercuri, selecționerul Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a declarat că meciul amical cu Moldova reprezintă o încurcătură serioasă în programul echipei naționale.

„Dacă ne gândim la meciul de duminică, cel cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026, și la faptul că unii jucători evoluează pe un teren foarte greu, iar alții, cum sunt Ianis și Rațiu, nu s-au antrenat două zile, e clar că nu putem vorbi despre o pregătire ideală după această partidă. Meciul de joi ne încurcă, și chiar destul de mult. Meciul cu Canada a fost decizia mea, dar a fost necesar pentru a testa anumiți jucători”, a explicat Mircea Lucescu.

Programul echipei naționale