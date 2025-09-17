Clubul Crotone, sub control judiciar timp de 12 luni din cauza infiltrărilor ‘Ndrangheta

Măsura a fost luată la propunerea comună a Procurorului Naţional Antimafia şi Antiterorism, a Procurorului Districtual din Catanzaro şi a Şefului Poliţiei locale, pe baza investigaţiilor Poliţiei şi Carabinieri din ROS, scrie La Gazzetta dello Sport.

Potrivit anchetatorilor, criminalitatea organizată a exercitat „un control sufocant asupra teritoriului Crotone şi asupra activităţilor comerciale conexe”, inclusiv asupra clubului de fotbal, considerat „mai semnificativ şi mai atractiv”.

Presiunile şi afacerile clanurilor vizează în principal securitatea şi accesul în stadioane, domenii în care „exercitarea liberă a activităţii clubului sportiv este profund influenţată de omniprezenţa crimei organizate”, precizează procuratura.

Familia Vrenna, proprietarii clubului şi arhitecţii promovării istorice în Serie A din 2016, a precizat prin avocatul Francesco Verri că „aceasta nu este în niciun caz o măsură punitivă”, clubul fiind considerat victimă a intimidărilor, nu complice.

Crotone urmează astfel exemplul clubului Foggia, aflat şi el sub control judiciar în circumstanţe similare. Parchetul FIGC va obţine documentele de la autorităţile judiciare pentru investigaţii suplimentare.