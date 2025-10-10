Botoșani: Polițiști rutieri cercetați de ofițerii anticorupție. Unul din ei se află sub control judiciar

Ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Botoșani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la domiciliul unui agent de poliție din cadrul IPJ Botoșani – Poliția Orașului Ștefănești – Formațiunea Rutieră și trei mandate de aducere a unor suspecți, polițiști în cadrul aceluiași inspectorat.

„În fapt, în perioada aprilie-septembrie 2025, în calitate de polițiști rutieri, cu intenție, nu au procedat la constatarea unor infracțiuni și contravenții, săvârșite de anumiți conducători auto depistați că au încălcat normele privind regimul rutier.

În același timp, există presupunerea rezonabilă că unul dintre polițiști desfășura activități specifice unui administrator, respectiv se ocupa de administrarea unei societăți comerciale, în ceea ce privește întocmirea și semnarea documentelor, negocierea contractelor, întreținerea bunurilor din patrimoniul întreprinderii, aprovizionarea, precum și transportul mărfurilor din obiectul de activitate al întreprinderii, utilizând personal autocamioanele din patrimoniul acesteia, în scopul obținerii de profit”, a precizat într-un comunicat de presă Direcția Generală Anticorupție.

Infracțiunile cercetate de polițiștii anticorupție

Polițiștii anticorupție fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și a instituit măsura controlului judiciar cu privire la unul dintre agenții de poliție în cauză.

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au desfășurat activități procedurale și au întocmit acte de urmărire penală în cauză.

La efectuarea percheziției domiciliare s-a beneficiat de sprijin din partea Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani, precum și din partea Direcției de Operațiuni Speciale.