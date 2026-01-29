Comitetul Național Paralimpic anunță organizarea, în premieră, a Galei Sportului Paralimpic

Evenimentul va avea loc pe 25 februarie și reprezintă primul cadru instituțional de acest tip din istoria sportului paralimpic românesc, anunță Comitetul Național de profil.

Potrivit organizatorilor, gala urmărește să inaugureze o tradiție dedicată recunoașterii publice a sportivilor paralimpici.

Evenimentul va reuni sportivi, antrenori, reprezentanți ai cluburilor sportive, oficiali naționali și internaționali, membri ai comunității sportive și susținători ai sportului paralimpic.

„Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic marchează o premieră importantă pentru sportul românesc și, mai ales, un moment de recunoaștere a sportivilor paralimpici și a performanțelor lor. Este pentru prima dată când le oferim un spațiu dedicat vizibilității, respectului și aprecierii pe care le merită pentru muncă, disciplină și rezultatele obținute. (…) deschide drumul către parteneriate durabile, menite să consolideze prezența României pe scena paralimpică internațională și să ofere sportivilor un cadru real de susținere și performanță”, a declarat Carol-Eduard Novák, președinte Comitetul Național Paralimpic.

La eveniment este anunțat să participe și Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional.

Informațiile privind categoriile de premiere și nominalizările vor fi anunțate în perioada următoare.