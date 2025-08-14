Conference League. Spartak Trnava – Universitatea Craiova, în manşa decisivă pentru calificarea în play-off

Formaţia pregătită de Mirel Rădoi este favorită certă la calificare, având nevoie doar să gestioneze avantajul acumulat. În plus, oltenii vin după două meciuri europene fără gol primit: 4-0 cu Sarajevo şi 3-0 cu Trnava.

De partea cealaltă, Spartak speră într-o „minune” pe teren propriu. Antrenorul Michal Scasny a anunţat că, în cazul unei calificări, jucătorii vor primi liber întreg weekendul.

Tehnicianul Craiovei a avertizat însă, la conferinţa premergătoare partidei, că avantajul de trei goluri nu trebuie să ducă la relaxare: „A fost o primă repriză câştigată de noi. Nu înseamnă că prin prisma rezultatului suntem deja calificaţi şi mergem mai departe. Am face o mare greşeală să considerăm asta. Va fi o atmosferă incendiară, iar adversarul va fi mult mai agresiv”.

Învingătoarea acestei „duble” va ajunge în play-off-ul Conference League, ultima rundă înaintea grupelor competiţiei.