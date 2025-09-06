Confruntare între două jucătoare puternice: Sabalenka-Anisimova, sâmbătă, în finala feminină de la US Open

În timp ce Anisimova deține un avantaj de 6-3 în confruntările directe, numărul unu mondial Sabalenka a devenit una dintre cele mai de încredere forțe pe scena Grand Slam-ului pe teren dur.

Bielorusa a câștigat titlurile consecutive la Australian Open în 2023 și 2024, înainte de triumful de la US Open de anul trecut, și acum încearcă să devină prima femeie care își apără coroana la Flushing Meadows, după Serena Williams în 2012-2014.

În ciuda constanței sale, ajungând la a treia finală de Grand Slam din 2025 și a treia consecutivă la New York, jucătoarea de 27 de ani rămâne în căutarea primului său titlu major al sezonului, după ce a pierdut în fața lui Madison Keys la Melbourne și a lui Coco Gauff la Paris.

„Sunt foarte entuziasmată să-mi ofer o altă șansă, o altă finală”, a declarat Sabalenka după victoria din semifinală împotriva Jessicăi Pegula.

„Dacă voi reuși să ridic trofeul, va însemna foarte mult pentru mine. Probabil că voi fi cea mai fericită persoană de pe pământ.”

Anisimova a revenit în lumina reflectoarelor în 2024, după o pauză de opt luni

Între Sabalenka și a patra coroană de Grand Slam se află Anisimova, care revine în forță și este plină de încredere după ce a învins-o pe Naomi Osaka, câștigătoare a patru turnee majore, în semifinală, la doar o zi după ce s-a răzbunat pe Swiatek.

Jucătoarea de 24 de ani, care va urca pe locul patru mondial săptămâna viitoare, a revenit în lumina reflectoarelor în 2024, după o pauză de opt luni în care a acordat prioritate sănătății sale mentale, iar acum se află din nou în ascensiune pe cea mai mare scenă a sportului.

Sezonul ei din 2025 strălucește deja, fiind marcat de primul triumf WTA 1000 la Doha în februarie și acum încununat de a doua finală consecutivă de Grand Slam, după o victorie curajoasă asupra dublei campioane a US Open, Osaka.