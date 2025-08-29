Costin Curelea a anunțat lotul pentru meciurile Naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino

Naționala de tineret a României va juca vineri, 5 septembrie, de la ora 18.30, cu selecționată similară din Kosovo, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Iași, iar marți, 9 septembrie, de la ora ora 21.30, va întâlni San Marino U21, pe San Marino Stadium, Serravalle.

Naționala U21 se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 și va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezență consecutivă la turneul final european de tineret.

Iată lotul convocat de selecționerul Costin Curelea:

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)..

FRF a anunțat programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027:

5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo

9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România

14 octombrie 2025: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România.