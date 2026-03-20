Cristiano Ronaldo, absent din lotul Portugaliei pentru amicalele premergătoare Cupei Mondiale

Căpitanul echipei naționale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, nu a fost convocat pentru meciurile amicale din luna martie contra Mexicului și Statelor Unite ale Americii, după ce nu s-a recuperat complet în urma unei accidentări musculare la coapsa dreaptă.
Cristiano Ronaldo, absent din lotul Portugaliei pentru amicalele premergătoare Cupei Mondiale
Foto: Alexandre De Sousa/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
20 mart. 2026, 17:01, Sport

Atacantul în vârstă de 41 de ani s-a accidentat pe 28 februarie, într-un meci al echipei Al Nassr, lider în campionatul Arabiei Saudite, și a urmat tratament în ultimele două săptămâni la Madrid.

Selecționerul Roberto Martinez a precizat vineri, la momentul anunțării lotului, că absența nu îi pune în pericol participarea la Cupa Mondială din 2026.

Cristiano Ronaldo va rata astfel partidele cu Mexic (28 martie, Ciudad de Mexico) și Statele Unite ale Americii (31 martie, Atlanta).

Starul portughez deține recordul selecțiilor la echipa națională (226), fiind și golgheterul selecționatei lusitane (143 de goluri).

Lotul include mai mulți jucători importanți, printre care Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, și Joao Felix, colegul lui Ronaldo la Al Nassr.

Totodată, mijlocașul Mateus Fernandes, de la West Ham United, a primit prima convocare la națională. Goncalo Guedes revine în selecționată după o absență de aproape patru ani.

Lotul complet convocat de Roberto Martinez pentru amicalele Portugaliei din martie 2026:

Portari:

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton Wanderers)

Rui Silva (Sporting CP)

Fundași:

Matheus Nunes (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (FC Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Gonçalo Inácio (Sporting CP)

Renato Veiga (Villarreal)

António Silva (SL Benfica)

Tomás Araújo (SL Benfica)

Mijlocași:

Rúben Neves (Al Hilal)

Samú Costa (Mallorca)

Mateus Fernandes (West Ham United)

Joao Neves (PSG)

Vitinha (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rodrigo Mora (FC Porto)

Atacanți:

Ricardo Horta (SC Braga)

Pedro Gonçalves (Sporting CP)

Joao Félix (Al Nassr)

Francisco Trincão (Sporting CP)

Francisco Conceição (Juventus)

Rafael Leão (AC Milan)

Pedro Neto (Chelsea)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

Gonçalo Ramos (PSG)

