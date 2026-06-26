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Cupa Mondială 2026 a stabilit un nou record de asistență înainte de finalul fazei grupelor

Cupa Mondială de fotbal din 2026 a devenit cea mai urmărită ediție din istoria competiției, după ce recordul de asistență stabilit la turneul din 1994 a fost depășit încă înainte de încheierea fazei grupelor, a anunțat vineri Federația Internațională de Fotbal (FIFA).
Cupa Mondială 2026 a stabilit un nou record de asistență înainte de finalul fazei grupelor
sursă foto: Hakan Akgun / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
26 iun. 2026, 08:42, Sport
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Noul record de asistență la o ediție a Cupei Mondiale, de 3.605.357 de spectatori, a fost atins vineri, în timpul meciului dintre Germania și Ecuador (1-2), disputat la East Rutherford, în statul New Jersey.

Momentul a fost anunțat pe ecranele gigant ale stadionului, fiind salutat cu aplauze de publicul prezent.

Precedentul record de asistență data de la Cupa Mondială din 1994, găzduită de Statele Unite ale Americii, când aproximativ 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciurile turneului.

Actuala ediție are însă un format extins, cu 48 de echipe participante și 104 meciuri programate, față de doar 52 de partide la turneul din 1994.

În condițiile în care mai sunt de disputat încă 44 de meciuri, numărul total al spectatorilor ar putea depăși cu mult precedentul record.

Potrivit FIFA, gradul mediu de ocupare a stadioanelor depășește 99%.

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