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Record de goluri la Cupa Mondială 2026: 177 de reușite după doar două săptămâni de competiție

Cupa Mondială de fotbal din 2026 a stabilit un nou record în ceea ce privește numărul de goluri marcate, după ce au fost înscrise 176 de goluri în primele două săptămâni ale competiției, a anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA).
Record de goluri la Cupa Mondială 2026: 177 de reușite după doar două săptămâni de competiție
sursă foto: Tom Weller/dpa via ZUMA Press
Petre Apostol
26 iun. 2026, 07:34, Sport
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Recordul precedent, de 172 de goluri, stabilit la ediția din 2022 din Qatar, a fost depășit vineri, când fundașul american Auston Trusty a deschis scorul în partida dintre Statele Unite ale Americii și Turcia, din etapa a treia a fazei grupelor. Reușita sa a reprezentat golul cu numărul 173 al turneului.

Alte patru goluri au fost marcate ulterior în meciul dintre SUA și Turcia, încheiat 2-3, astfel că totalul golurilor înscrise la actuala ediție a ajuns la 177.

Depășirea recordului nu constituie însă o surpriză. Ediția din 2026 este prima desfășurată în format extins, cu 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile precedente.

Totodată, numărul meciurilor a crescut semnificativ, de la 64 la 104. Faza grupelor programează 72 de partide, cu opt mai multe decât totalul meciurilor disputate la Cupa Mondială din 2022.

Actuala ediție se remarcă, de asemenea, și printr-o medie mai ridicată de goluri.

După 60 de meciuri disputate, s-au înscris 177 de goluri, ceea ce reprezintă o medie de 2,95 goluri pe meci, comparativ cu media de 2,68 înregistrată la ediția precedentă.

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