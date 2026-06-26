Record de goluri la Cupa Mondială 2026: 177 de reușite după doar două săptămâni de competiție

Recordul precedent, de 172 de goluri, stabilit la ediția din 2022 din Qatar, a fost depășit vineri, când fundașul american Auston Trusty a deschis scorul în partida dintre Statele Unite ale Americii și Turcia, din etapa a treia a fazei grupelor. Reușita sa a reprezentat golul cu numărul 173 al turneului.

Alte patru goluri au fost marcate ulterior în meciul dintre SUA și Turcia, încheiat 2-3, astfel că totalul golurilor înscrise la actuala ediție a ajuns la 177.

Depășirea recordului nu constituie însă o surpriză. Ediția din 2026 este prima desfășurată în format extins, cu 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile precedente.

Totodată, numărul meciurilor a crescut semnificativ, de la 64 la 104. Faza grupelor programează 72 de partide, cu opt mai multe decât totalul meciurilor disputate la Cupa Mondială din 2022.

Actuala ediție se remarcă, de asemenea, și printr-o medie mai ridicată de goluri.

După 60 de meciuri disputate, s-au înscris 177 de goluri, ceea ce reprezintă o medie de 2,95 goluri pe meci, comparativ cu media de 2,68 înregistrată la ediția precedentă.