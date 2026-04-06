David Popovici lansează o nouă campanie de donații: „Niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”

Sportivul a vizitat recent cei 12 copii care locuiesc într-o casă familială din sectorul 4 al Capitalei, unde au gătit și au luat masa împreună, moment care spune că l-a impresionat profund. Casa găzduiește adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani, dintre care unii practică judo de performanță și au deja rezultate la nivel național și regional.

„De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un «acasă» al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor”, a transmis Popovici, într-un comunicat al Fundației Hope and Homes for Children România, al cărei este ambasador din 2023.

Campionul a subliniat că acești copii au nevoie de sprijin constant, fie că vorbim despre educație, terapie sau activități sportive, și a făcut apel la solidaritate.

„Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații. Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a mai spus Popovici.

Cei care doresc să se alăture campaniei pot face donații în perioada 6–15 aprilie, pe pagina de campanie a asociației.