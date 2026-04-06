16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Cu sprijinul polițiștilor Secției Regionale de Poliției Transporturi Iași, bărbatul a fost prins în flagrant delict, duminică, în Gara Internațională Nicolina, imediat ce ar fi coborât dintr-un tren ce efectuase o cursă pe ruta București – Iași, în timp ce ar fi deținut asupra sa, în scopul comercializării, 16 doze de heroină.

În încercarea de a evita descoperirea heroinei, bărbatul cercetat a ambalat substanța interzisă în staniol și a ascuns-o în lenjerie, ulterior încercând să o îngurgiteze.

Procurorii DIICOT Iași au dispus, luni, reținerea bărbatului. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.