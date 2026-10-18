Davidovich Fokina, campion la Shanghai. Spaniolul a întors incredibil finala și urcă pe locul 13 mondial

Rafael Jodar, în vârstă de 20 de ani, a dominat categoric începutul finalei. A reușit primul break încă din al doilea game și a mai câștigat o dată serviciul adversarului pentru a se desprinde la 5-1, potrivit ATP.

Jodar și-a adjudecat primul set cu 6-1 fără să înfrunte vreo minge de break și a început în forță și manșa secundă. La 3-2, tânărul spaniol avea un break avantaj și părea să se îndrepte spre trofeu.

Davidovich Fokina a reacționat imediat, recuperând break-ul în game-ul următor. Jucătorul de 27 de ani a trecut apoi prin mai multe momente dificile pe propriul serviciu, salvând mingi de break la 4-3, 5-4 și 6-5.

Setul a ajuns în tie-break, unde Davidovich Fokina s-a impus cu 7-5 și a trimis finala în decisiv.

„După primul set trebuia să continui să încerc, să continui să lupt, așa cum am făcut în fiecare meci din turneu”, a declarat spaniolul după victorie.

Davidovich Fokina, mai proaspăt fizic în decisiv

Cei doi jucători au făcut schimb de break-uri la începutul setului al treilea, însă Davidovich Fokina a început treptat să preia controlul.

Spaniolul a obținut un nou break în game-ul al cincilea și nu a mai cedat avantajul până la final. El a transformat trei dintre cele șapte mingi de break pe care și le-a creat în partidă.

Davidovich Fokina a recunoscut după meci că avantajul fizic ar fi putut face diferența în ultima parte a confruntării.

Victoria de la Shanghai reprezintă cel de-al treilea titlu ATP al carierei sale și, de departe, cel mai important.

A pierdut primele cinci finale ATP. Acum are trei trofee consecutive

Succesul este cu atât mai important pentru Davidovich Fokina cu cât începutul carierei sale în finalele ATP a fost dificil. Spaniolul a pierdut primele cinci finale disputate, printre acestea numărându-se și finala Masters 1000 de la Monte-Carlo din 2022.

Situația s-a schimbat radical în 2026. Davidovich Fokina a câștigat ultimele trei finale în care a evoluat, adjudecându-și trofeele de la Mallorca și Chengdu înaintea succesului de la Shanghai.

Triumful din China vine și după o perioadă complicată din punct de vedere fizic. Spaniolul a lipsit aproximativ două luni din circuit din cauza unei accidentări la spate și a ratat și alte turnee în cursul sezonului.

Revenirea sa a fost însă spectaculoasă. Davidovich Fokina are acum zece victorii consecutive pe terenurile din China.

De la minge de meci salvată la trofeul de la Shanghai

Parcursul său la Shanghai a inclus mai multe reveniri spectaculoase.

În turul al treilea, Davidovich Fokina a salvat o minge de meci în confruntarea cu Frances Tiafoe. Ulterior, a revenit după ce a pierdut primul set atât împotriva lui Hubert Hurkacz, cât și în semifinala cu principalul favorit Alexander Zverev.

Scenariul s-a repetat în finală, unde a reușit să câștige trofeul deși era condus cu 1-6, 2-3 și break.

Cea mai bună clasare a carierei

Titlul de la Shanghai îi aduce lui Davidovich Fokina și un salt important în ierarhia mondială. Spaniolul va urca luni 13 poziții și va ajunge pe locul 13 ATP, cea mai bună clasare a carierei sale.

Rafael Jodar va avansa două poziții, până pe locul 11 mondial, egalându-și cea mai bună clasare. O victorie în finală i-ar fi adus jucătorului de 20 de ani debutul în Top 10.

Jodar rămâne însă în cursa pentru calificarea la ATP Finals, urmând să plece din China de pe poziția a noua în clasamentul live pentru Turneul Campionilor de la Torino.