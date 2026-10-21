Dinamo, amendat pentru scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe. CFR și U Cluj, sancționate după derby

Potrivit hotărârii Comisiei de Disciplină, în cazul lui Dinamo, sancțiunea a fost aplicată în temeiul articolului 54.2 din Regulamentul Disciplinar. În partea secundă a meciului, arbitrul Viorel Flueran a întrerupt jocul pentru aproximativ două minute, după ce din sectorul suporterilor dinamoviști au fost auzite scandări xenofobe.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost surprins în tribune făcând semne pentru oprirea partidei, iar Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a delimitat public de comportamentul suporterilor. Ulterior, Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a anunțat că a sesizat FRF în legătură cu incidentele.

CFR Cluj și Universitatea Cluj, amendate după derby

O altă decizie importantă din ședința de miercuri a vizat confruntarea dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, disputată pe 8 octombrie și încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-1.

Partida a fost întreruptă în minutul 16, după ce suporteri ai Universității Cluj au aruncat torțe pe teren, la scurt timp după golul marcat de CFR prin Stefan Drazic. Arbitrul Horia Mladinovici a oprit jocul, iar forțele de ordine au intervenit pentru gestionarea situației.

În urma analizării incidentelor, Comisia de Disciplină a stabilit sancțiuni pentru ambele cluburi.

CFR Cluj a fost sancționată cu 5.000 de lei. Universitatea Cluj a primit două penalități, de 5.000 și 10.000 de lei, dar va executa numai sancțiunea cea mai gravă, în valoare de 10.000 de lei.

Separat de amenzile sportive, autoritățile au aplicat zece sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 38.700 de lei, după derby-ul din Gruia.

Oțelul, amendată cu 3.000 de lei

În ședința de miercuri, Comisia de Disciplină a sancționat și clubul Oțelul Galați cu 3.000 de lei, într-un caz privind neexecutarea unor hotărâri ale Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor.

Cauza a fost deschisă în urma unei solicitări formulate de fostul jucător al echipei gălățene Alin Justin Popescu. Clubului i-a fost acordat un termen de grație pentru efectuarea integrală a obligației de plată.

Trei jucători, suspendați după eliminări

Comisia a decis și sancționarea a trei fotbaliști eliminați în partidele din campionat. Diaw Elhadji Pape Djibril, de la FC Botoșani, a primit o suspendare de un meci și o penalitate sportivă de 740 de lei.

Aceeași sancțiune a fost aplicată jucătorilor Dusan Vukovic și Nino Kukovec, de la FK Csikszereda, eliminați în partida cu Oțelul Galați.