Djokovic se desparte în mod surprinzător de antrenorul Goran Ivanisevic. Sub îndrumarea lui, Djokovic a câştigat 12 titluri de Grand Slam

Djokovic, câştigătorul a 24 de turnee de Grand Slam este considerat poate cel mai de succes jucător de tenis din istorie. O mare parte din succesul său în prima jumătate a carierei sale a venit sub conducerea antrenorului Marian Vajda, dar cei doi au încetat să mai lucreze împreună când Djokovic a luat decizia de a-l avea pe Ivanisevic ca antrenor cu normă întreagă.

Fostul jucător ATP s-a alăturat echipei în 2018, iar iniţial, Ivanisevic a fost angajat pentru a-l ajuta pe jucătorul sârb cu serviciul său, fiind o persoană cunoscută pentru serviciul puternic şi precis.

Serviciul lui Djokovic s-a îmbunătăţit de-a lungul anilor, chiar dacă nu l-a ajutat în cea mai recentă înfrângere suferită la Indian Wells Open 2024.

Conform declaraţiilor lui Djokovic, acesta a fost ultimul turneu pe care cei doi l-au încheiat împreună, jucătorul de 36 de ani anunţat miercuri despărţirea.

"Îmi amintesc clar momentul în care l-am invitat pe Goran să facă parte din echipa mea. Era în 2018, iar eu şi Marian căutam să inovăm şi să aducem puţină magie la serviciu.”, a spus Djokovic, citat de tennis-infinity.com

Djokovic îşi aminteşte de toate succesele pe care le-a avut sub conducerea lui Ivanisevic, în principal cele 12 titluri de Grand Slam, care l-au ajutat să doboare recordul all-time şi să devină primul om din istorie care a câştigat 24 de turnee majore.

"De fapt, nu numai că am adus serviciul, ci şi multe râsete, distracţie, clasări pe locul 1 la sfârşitul anului, realizări record şi încă 12 titluri de Grand Slam (şi câteva finale) la numărătoarea de atunci. Am menţionat şi un pic de dramă?".

Djokovic nu a indicat un motiv anume şi nici nu a precizat când anume a venit decizia.

„Goran şi cu mine am decis să nu mai lucrăm împreună în urmă cu câteva zile. Chimia noastră pe teren a avut suişuri şi coborâşuri, dar prietenia noastră a fost întotdeauna solidă ca piatra. De fapt, sunt mândru să spun (nu sunt sigur că şi el este) că, în afară de faptul că am câştigat turnee împreună, am avut şi o bătălie secundară în Parchisi (joc de societate n.r.) care a durat... mulţi ani. Şi acel turneu nu se opreşte niciodată pentru noi. Šefinjo, mulţumesc pentru tot, prietene. Te iubesc."