Ianis Hagi, propus de fanii lui Birmingham pentru un transfer în Anglia

Liber de contract, Ianis Hagi a fost inclus de suporterii lui Birmingham City pe o listă de posibile achiziții, însă propunerea nu a generat un interes puternic în rândul fanilor echipei din Championship.

Conform Prosport, Ianis Hagi, aflat în căutarea unei echipe după despărțirea de Alavés, a fost propus pentru un transfer la Birmingham City, formație din liga secundă a Angliei.

Inițiativa a venit chiar de la fanii clubului, care au publicat pe pagina de X „BCFC“ o listă cu patru fotbaliști liberi de contract, printre care și internaționalul român.

„Ce ziceți de ei? Ianis Hagi oferă opțiuni multiple pe flancuri și poate juca și în spatele vârfului“, au scris fanii lui Birmingham, sugerând astfel versatilitatea mijlocașului ofensiv.

Alături de el au mai fost menționați Jamal Lewis, Samuel Kalu și Grady Diangana.

Totuși, în secțiunea de comentarii, numele lui Hagi nu a stârnit prea mult entuziasm, semn că suporterii echipei engleze preferă un alt tip de jucător pentru campionatul puternic din Championship.