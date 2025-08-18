Cât costă biletele la Cupa Mondială de Fotbal 2026 din Mexic 

Biletele, care acoperă diverse faze ale grupei și optimi de finală, au prețuri cuprinse între 34.700 pesos (circa 1.900 USD / 8.900 lei) și 78.500 pesos (circa 4.350 USD / 18.600 lei) per persoană, în funcție de stadion și facilitățile incluse, scrie El Economista.

Prețuri pe fiecare stadion din Mexic

Conform portalului oficial de ospitalitate FIFA, biletele individuale pentru Mexic au următoarele intervale:

Stadionul Monterrey (Guadalupe, NL): între 34.700 și 55.350 pesos (circa 1.900–3.070 USD / 8.000–12.500 lei), în funcție de meci și fază.

Stadionul Guadalajara (Zapopan, Jalisco): între 56.350 și 72.450 pesos (circa 3.130–4.030 USD / 12.800–19.100 lei).

Stadionul Azteca (Ciudad de México): între 73.400 și 78.500 pesos (circa 4.080–4.350 USD / 19.600–20.000 lei).

Partidele din Mexic vor include mai multe etape ale fazei grupelor și un meci din optimile de finală.

Bilete individuale, nu pachete

Spre deosebire de pachetele de ospitalitate, care includ experiențe suplimentare, biletele puse în vânzare săptămâna aceasta asigură accesul doar la un singur meci. Totuși, costurile sunt ridicate comparativ cu nivelul veniturilor din Mexic.

Cel mai ieftin bilet, de 34.700 pesos (circa 8.900 lei), echivalează cu peste 111 zile de muncă la salariul minim general, iar cel mai scump, de 78.500 pesos (circa 22.000 lei), cu circa 251 zile de salariu minim. Raportat la salariul mediu național, aceste bilete ar însemna între 3,5 și 8 luni de venituri.

Meci amical Mexic – Ecuador

Naționala Mexicului va disputa un meci de pregătire împotriva Ecuadorului pe marți, 14 octombrie, pe stadionul Chivas din Guadalajara, una dintre arenele care vor găzdui Cupa Mondială.

„Pentru Club Chivas și stadionul nostru este o mare onoare să găzduim din nou echipa națională”, a declarat Amaury Vergara, președintele clubului.

Stadionul Chivas, inaugurat în 2010, va găzdui patru meciuri din faza grupelor la Mondialul din 2026. Arena are o capacitate de peste 45.000 de locuri și a finalizat recent montarea gazonului omologat FIFA.

„Suntem pregătiți pentru acest meci și pentru celelalte patru partide din Cupă”, a adăugat Vergara.

Conform Federației Mexicane de Fotbal, Mexic și Ecuador s-au întâlnit de 25 de ori: 14 victorii pentru Mexic, 7 egaluri și 4 înfrângeri, cu un bilanț de 37 de goluri marcate și 24 primite.

Atât Mexicul (gazdă), cât și Ecuadorul sunt deja calificate la turneu. În preliminariile sud-americane, Ecuador ocupă locul doi, cu 25 de puncte în 16 meciuri, la 10 puncte în spatele Argentinei.