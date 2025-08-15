Lucescu pregătește ofensiva pentru CM 2026: 19 stranieri pe lista preliminară pentru meciurile cu Canada și Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară cu 19 jucători români care evoluează la cluburi din străinătate. Printre aceştia se numără nume consacrate precum Nicolae Stanciu, Dennis Man, Răzvan Marin sau Horaţiu Moldovan, dar şi fotbalişti aflaţi în formă bună la echipele lor din Europa şi Asia.

Lista completă a stranierilor convocaţi preliminar:

Portari: Horaţiu Moldovan (Real Oviedo, Spania), Ionuţ Radu (Celta Vigo, Spania), Răzvan Sava (Udinese, Italia).

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, Spania), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Bogdan Racoviţan (Raków, Polonia), Virgil Ghiţă (Hannover 96, Germania), Ionuţ Nedelcearu (Akron Togliatti, Rusia).

Mijlocaşi: Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Marius Marin (Pisa, Italia), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Olimpiu Moruţan (Aris Thessaloniki, Grecia), Nicolae Stanciu (Genoa, Italia), Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC, China).

Atacanţi: Dennis Man (PSV, Ţările de Jos), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, Turcia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Denis Drăguş (Eyüpspor, Turcia).

Lotul final va fi format dintr-o parte dintre aceşti stranieri, completat cu fotbalişti din campionatul intern, şi va fi anunţat în perioada următoare.

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de SUA, Mexic şi Canada, iar România îşi propune să obţină calificarea după 28 de ani de absenţă de la turneul final.