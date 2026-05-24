Doliu în handbalul românesc. Antrenorul emerit Ion Gherhard a murit la vârsta de 84 de ani

„Astăzi, handbalul românesc este mai sărac. Un nume mare al antrenoratului românesc, un om care și-a dedicat viața performanței și formării generațiilor de sportive, a plecat dintre noi”, a transmis Federația Română de Handbal la anunțul decesului marelui antrenor Ion Gherhard.

Potrivit FRH, Ion Gherhard rămâne „una dintre figurile legendare ale handbalului feminin românesc și internațional”.

De numele său se leagă câștigarea Supercupei Europei în 1984 și a Cupei IHF în 1989 de către echipa Chimistul Râmnicu Vâlcea. De asemenea, Gherhard are în plamares și prezențe în finale europene, între care Cupa Cupelor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea și Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

Cariera lui Gherhard a început în sezonul 1969-1970, la Știința Bacău. De-a lungul activității sale, antrenorul a cucerit patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României. A contribuit la dezvoltarea handbalului feminin în centre precum Bacău, Râmnicu Vâlcea și Baia Mare.

„Pentru mulți, «Geri» a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere și un reper de profesionalism, pasiune și devotament pentru handbalul românesc”, se mai arată în mesajul federației.

Federația a transmis condoleanțe familiei și apropiaților fostului tehnician, precum și întregii comunități a handbalului românesc.