Dortmund va întâlni Frankfurt în turul al doilea al Cupei Germaniei

Frankfurt se va reîntâlni cu fostul său antrenor Niko Kovac, acum la Dortmund, care era la cârma echipei Eintracht când aceasta a câștigat ultima oară Cupa, în 2018, conform AFP.

În urma victoriei echipei sale cu 3-0 asupra Union Berlin duminică, Kovac a declarat: „Nu va fi un meci ușor, dar ce este ușor în viață? Dacă vrei să ajungi în finală, trebuie să îi învingi pe toți”.

Bayern va juca în deplasare la promovata Köln, în timp ce deținătoarea titlului Stuttgart va evolua în deplasare la Mainz.

Alte meciuri din prima divizie includ St Pauli – Hoffenheim (acasă) și Hamburg – Heidenheim (în deplasare).