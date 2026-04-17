Echipa națională de ciclism a României participă în Turul Bosniei și Herțegovinei

Echipa națională de ciclism a României ia startul vineri în Turul Bosniei și Herțegovinei, competiție internațională UCI, de categorie 2.2, care se desfășoară pe parcursul a trei zile și va totaliza aproximativ 380 de kilometri.
sursă foto: Federația Română de Ciclism
Petre Apostol
17 apr. 2026, 12:08, Sport

Turul Bosniei și Herțegovinei reprezintă primul concurs internațional din acest sezon la care participă echipa națională de ciclism.

Selecționata României este formată din Iustin Văidian (CSU Târgu Mureș), Alin Toader (CS Intersport), Mihnea Harasim (CSA Steaua București), Horea Precup, Cătălin Buta și Andrei Cărbunarea (toți de la CS Voința Cluj-Napoca), precum și Tudor Căzăceanu (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert).

Din stafful tehnic fac parte Emil Dima (director sportiv), Ioan Dobrin (maseur) și George Mihoci (mecanic).

Turul Bosniei și Herțegovinei este structurat pe trei etape.

Vineri, întrecerea pornește din Sarajevo și are sosirea programată la Mostar, după un parcurs de 139,1 km.

Etapa a doua este programată sâmbătă, pe traseul Mostar – Ljubuški (121,1 km).

Întrecerea se încheie duminică, cu o etapă desfășurată între Ljubuški și Neum (118,6 km).

