Echipa națională de rugby a României, confirmată la startul Nations Cup, competiție lansată în 2026

Nationala de rugby a Romaniei disputa un meci test cu echipa Canadei pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, sambata, 8 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

„Stejarii” au fost repartizați în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong și Zimbabwe.

Competiția va reuni 12 națiuni din eșalonul secund valoric, împărțite în două grupe geografice. Grupa B va include formațiile din America și Pacific: Uruguay, Statele Unite, Chile, Tonga, Canada și învingătoarea turneului final de calificare pentru Cupa Mondială (Samoa sau Belgia).

Noua competiție urmărește creșterea nivelului de joc și a veniturilor generate de testele internaționale, care vor primi statut oficial în ferestrele din iulie și noiembrie.

World Rugby precizează că 11 dintre cele 12 echipe participante au obținut calificarea prin rezultatele din preliminariile pentru Rugby World Cup 2027, Chile fiind ultima confirmată.

Competiția se va desfășura în anii 2026 și 2028, în lunile iulie și noiembrie. În 2027 și 2029, programul va include partide inter-divizionare cu echipele implicate în Nations Championship, competiția de elită care va debuta tot anul viitor și va reuni toate echipele Turneului celor Șase Națiuni, care reprezintă emisfera nordică (Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția, Țara Galilor) și care se vor confrunta cu națiunile SANZAAR (Argentina, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud), plus două echipe invitate (Japonia și Fiji), care vor concura în numele emisferei sudice.

Programul complet al meciurilor și gazdele partidelor vor fi anunțate ulterior.