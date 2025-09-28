Echipajele de dublu vâsle și 8+1 mixt, calificate de pe locul 1 în finală la Mondialele de Canotaj

În seriile de calificare la dublu vâsle mixt (Mix2x), echipajul format din Andrei și Ioana Cornea a câștigat clar seria a doua, depășind echipajul Olandei după 1000 m.

„E o cursă specială, pentru că nu e între doi bărbați, ci un bărbat și o fată. Este interesant. Ea e soția mea, așa că nu e doar o cursă distractivă, e o cursă a iubirii”, a declarat Andrei Cornea la finalul regatei.

În cealaltă serie, Irlanda s-a impus prin perechea Fintan McCarthy – Margaret Cremen, după o revenire spectaculoasă în fața Chinei. Francezii Celia Dupre și Raphael Ahumada au prins și ei calificarea directă, deși la final Ahumada și-a scos vâslele prea repede, iar coechipiera sa a căzut în apă.

În urma rezultatelor, Irlanda și România s-au calificat direct în finală, alături de Franța. Italia și China merg mai departe pe baza timpului, după ce seria întâi a fost mult mai rapidă decât a doua. Finala este programată tot duminică, de la ora 9.44.

La fel și în proba de 8+1 mixt (Mix8+), barca României formată din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a câștigat clar, impunându-se în fața Italiei.

În cealaltă serie, Statele Unite au dominat, urmate de Germania, Olanda și Noua Zeelandă. Astfel, România și SUA pornesc ca favorite în finala programată duminică, la ora 9.57.