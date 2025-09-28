Prima pagină » Sport » Echipajele de dublu vâsle și 8+1 mixt, calificate de pe locul 1 în finală la Mondialele de Canotaj

Zi începută excelent pentru canotajul românesc la Campionatele Mondiale desfășurate în China. Echipajele tricolore au obținut victorii categorice în seriile de calificare ale probelor mixte, dublu vâsle și 8+1, asigurându-și accederea directă în finale.
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Petre Apostol
28 sept. 2025, 07:41, Sport

În seriile de calificare la dublu vâsle mixt (Mix2x), echipajul format din Andrei și Ioana Cornea a câștigat clar seria a doua, depășind echipajul Olandei după 1000 m.

„E o cursă specială, pentru că nu e între doi bărbați, ci un bărbat și o fată. Este interesant. Ea e soția mea, așa că nu e doar o cursă distractivă, e o cursă a iubirii”, a declarat Andrei Cornea la finalul regatei.

În cealaltă serie, Irlanda s-a impus prin perechea Fintan McCarthy – Margaret Cremen, după o revenire spectaculoasă în fața Chinei. Francezii Celia Dupre și Raphael Ahumada au prins și ei calificarea directă, deși la final Ahumada și-a scos vâslele prea repede, iar coechipiera sa a căzut în apă.

În urma rezultatelor, Irlanda și România s-au calificat direct în finală, alături de Franța. Italia și China merg mai departe pe baza timpului, după ce seria întâi a fost mult mai rapidă decât a doua. Finala este programată tot duminică, de la ora 9.44.

La fel și în proba de 8+1 mixt (Mix8+), barca României formată din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a câștigat clar, impunându-se în fața Italiei.

În cealaltă serie, Statele Unite au dominat, urmate de Germania, Olanda și Noua Zeelandă. Astfel, România și SUA pornesc ca favorite în finala programată duminică, la ora 9.57.