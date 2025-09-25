Echipajul de patru vâsle feminin al României, pe locul 4 în finala de la Mondialele de Canotaj

Echipajul de 4 vâsle feminin al României, format din Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Cornea, a ratat la limită o medalie la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, joi dimineața, ocupând locul al patrulea.

Echipajul României a încheiat la mai puțin de o secundă de a treia poziție, pe care s-a clasat Germania.

Echipajul din Țările de Jos, format din Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh, Willemijn Mulder și Tessa Dullemans, a câștigat titlul mondial.

Marea Britanie, cu Sarah McKay, Hannah Scott, Lola Anderson și Rebecca Wilde, a obținut medaliile de argint. Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Lisa Gutfleisch și Pia Greiten au adus Germaniei medaliile de bronz.