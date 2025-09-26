Echipajul de patru rame feminin al României a obținut argintul la Campionatele Mondiale

Echipajul de patru rame feminin al României a obținut vineri medalia de argint argint la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Echipajul format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a obținut vineri medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Shanghai, anunță Federația Română de Canotaj.

Româncele au făcut o cursă cu un finish senzațional, astfel că au urcat pe podium alături de echipajele din Statele Unite și Noua Zeelandă.

Tot vineri, în proba de dublu vâsle masculin (M2x), România s-a clasat pe locul 6 prin echipajul compus din Andrei Cornea și Marian Enache.