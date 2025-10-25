Elena Rybakina se retrage de la turneul WTA 500 de la Tokyo. Linda Noskova avansează în finală

Tenismena kazahă Elena Rybakina s-a retras, sâmbătă, înaintea semifinalei turneului WTA500 de la Tokyo, invocând probleme la spate. Retragerea vine la doar câteva ore după ce sportiva și-a asigurat oficial calificarea la WTA Finals, competiția care va reuni cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Rybakina, cap de serie numărul 2 și locul 7 mondial, urma să o înfrunte pe cehoaica Linda Noskova (locul 17 WTA) pentru un loc în finală, însă a anunțat în ultimul moment că nu poate evolua.

„Îmi pare foarte rău că nu pot juca astăzi. Am avut probleme cu spatele în această săptămână și nu pot evolua la 100%. Sunt dezamăgită că fanii nu mă vor vedea pe teren, dar sper să revin anul viitor”, a transmis Rybakina într-un comunicat oficial.

Sportiva în vârstă de 26 de ani venea după o serie excelentă de rezultate, cu șase victorii consecutive și un titlu cucerit săptămâna trecută la Ningbo, unde a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. Sezonul 2025 i-a adus deja două trofee și un bilanț de 54 de victorii și 19 înfrângeri, urmând să urce pe locul 6 WTA.

Problemele medicale ridică însă semne de întrebare în privința participării sale la Turneul Campioanelor, programat în noiembrie. Deocamdată, echipa sa nu a oferit detalii suplimentare despre gravitatea accidentării.

Prin retragerea kazahkăi, Linda Noskova accede direct în finala turneului de la Tokyo, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Sofia Kenin și Belinda Bencic.