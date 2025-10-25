Prima pagină » Sport » Belinda Bencic se califică în finala turneului WTA 500 de la Tokyo. A zecea finală a carierei

Jucătoarea elvețiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 mondial) s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia), după ce a învins-o pe americanca Sofia Kenin (locul 25 mondial), cu scorul de 7-6(5), 3-6, 6-2 în semifinală. Aceasta va fi a 10-a finală din cariera sa.
Petre Apostol
25 oct. 2025, 09:50, Sport

Bencic a arătat un joc solid la serviciu, câștigând 67% din punctele pe primul serviciu și 53% pe al doilea serviciu, și a salvat 71% dintre punctele de break ale adversarei.

La retur, Bencic a câștigat 34% din punctele pe primul serviciu al lui Kenin și 43% pe al doilea, dominând decisiv setul decisiv.

În finala de la Tokyo, Bencic o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (locul 17 mondial), care a trecut fără să joace în semifinale de kazaha Elena Rybakina, care a acuzat probleme la spate, retrăgându-se.

Învingătoarea turneului va câștiga un premiu de 164.000 de dolari.