Emanuel Gyenes rămâne în cursă la Raliul Dakar, după o noapte rece şi probleme tehnice

Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a parcurs etapa cronometrată în 05H 38' 32'', încheind ziua pe locul 38. El se află momentan pe locul 35 în clasamentul general şi pe 15 la Rally 2.

În înregistrarea de după etapă, Mani Gyenes a spus:

„A fost o zi destul de lungă. Primii 200 de kilometri au fost foarte faini pentru că am avut nisip tare, aşa că am avansat foarte bine. Doar că era foarte alunecos. În ultima parte s-a încălzit puţin vremea şi nisipul a devenit foarte moale, aşa că a fost mult mai dificilă ultima porţiune a traseului.

Motocicleta azi a mers bine. Ieri i-am găsit, sper, problema. Am schimbat pompa, filtrul şi bujiile, dar în cele din urmă injectorul a fost de vină. Azi dimineaţă a mers foarte bine şi toată ziua a fost OK.

În ultimii 10 kilometri mi s-a destrâns şurubul de la schimbătorul de viteză, am văzut că mişcă, dar nu m-am mai oprit să scot o cheie, să strâng acel şurub, am dat jos maneta şi am pus-o în buzunar. Am venit fără schimbătorul de viteză ultimii 10 kilometri, dar nu cred că am pierdut foarte mult timp. Mi-a plăcut ziua de azi.”

La clasa moto etapa a fost câştigată joi de francezul Adrien Van Beveren, clasamentul general fiind condus acum de americanul Skyler Howes, Gyenes pe 35 având o întârziere de + 04H 27' 22'.

La clasa auto, Nasser Al-Attiyah a câştigat etapa, păstrându-şi şi locul fruntaş în clasamentul general. El a fost urmat joi de spaniolul Carlos Sainz şi de francezul Stéphane Peterhansel, acesta din urmă fiind pe locul 2 la general, la puţin peste 22 de minute întârziere.

Etapa de vineri, a 6-a, este programată pe traseul Ha'il > Al Duwadimi, cu o probă specială de 467 kilometri şi o lungime totală de 878.