Prima pagină » Sport » „Era să mor în Mexic”. Dezvăluirea șocantă a unui fost internațional la Cupa Mondială

„Era să mor în Mexic”. Dezvăluirea șocantă a unui fost internațional la Cupa Mondială

Ramón María Calderé a fost depistat pozitiv la un control antidoping la Cupa Mondială din 1986. Fostul fotbalist spaniol povestește acum cum s-a întâmplat totul.
„Era să mor în Mexic”. Dezvăluirea șocantă a unui fost internațional la Cupa Mondială
Andreea Tobias
25 iun. 2026, 07:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ramón María Calderé își amintește experiența de la Cupa Mondială din 1986 în Mexic într-un interviu pentru AS. Întrebat despre acel moment, a recunoscut că situația a fost una extrem de gravă din punct de vedere medical.

Calderé a spus că nu exagerează când afirmă că a fost aproape să moară în Mexic. A povestit că avea febră mare, pieptul îi era blocat și nu putea respira.

Cum a apărut rezultatul pozitiv la dopaj

Întrebat despre originea problemei, Calderé a explicat că totul a început după ce s-a intoxicat la un concert al cântăreței Rocío Jurado, alături de alți coechipieri. A rămas amețit și bolnav cu patru zile înainte de debutul Spaniei împotriva Braziliei.

Referitor la problema de bronșită pe care o avea, Calderé a spus că medicul i-a dat și un sirop numit Bisolvon, fără să știe că substanța era interzisă.

Calderé a precizat că, la testul antidoping de după meciul cu Irlanda de Nord, rezultatul a fost pozitiv din cauza acelui sirop. A adăugat că autoritățile au recunoscut ulterior că Bisolvonul nu avea niciun efect dopant.

Ce a urmat după rezultatul pozitiv

Calderé a spus că nu a putut juca primul meci împotriva Braziliei din cauza problemelor de sănătate. A descris cum a aflat vestea rezultatului pozitiv a doua zi după meciul cu Irlanda de Nord, când a fost contactat de selecționerul Miguel Muñoz și de doctorul echipei.

Întrebat dacă a mai luat alte substanțe, Calderé a răspuns că nu. A povestit că medicul Guillén și-a asumat responsabilitatea pentru întreaga situație și a fost amendat.

Referitor la perioada de așteptare, Calderé a spus că a fost extrem de îngrijorat și nu a putut dormi. A menționat că colegul Víctor Muñoz a rămas alături de el până dimineața, gest pe care îl descrie drept extraordinar.

Cum a continuat parcursul Spaniei la turneu

Calderé a povestit că a intrat furios pe teren la meciul următor, împotriva Algeriei, și a marcat două goluri. A mai vorbit despre eliminarea Spaniei în sferturile de finală împotriva Belgiei, pe care o consideră nedreaptă.

Întrebat despre echipa națională actuală, Calderé a spus că Spania are calitatea necesară pentru a ajunge până în finala Cupei Mondiale din 2026.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Libertatea
Singurele 2 uleiuri de măsline sănătoase, potrivit experților în nutriție
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da