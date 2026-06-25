„Era să mor în Mexic”. Dezvăluirea șocantă a unui fost internațional la Cupa Mondială

Ramón María Calderé își amintește experiența de la Cupa Mondială din 1986 în Mexic într-un interviu pentru AS. Întrebat despre acel moment, a recunoscut că situația a fost una extrem de gravă din punct de vedere medical.

Calderé a spus că nu exagerează când afirmă că a fost aproape să moară în Mexic. A povestit că avea febră mare, pieptul îi era blocat și nu putea respira.

Cum a apărut rezultatul pozitiv la dopaj

Întrebat despre originea problemei, Calderé a explicat că totul a început după ce s-a intoxicat la un concert al cântăreței Rocío Jurado, alături de alți coechipieri. A rămas amețit și bolnav cu patru zile înainte de debutul Spaniei împotriva Braziliei.

Referitor la problema de bronșită pe care o avea, Calderé a spus că medicul i-a dat și un sirop numit Bisolvon, fără să știe că substanța era interzisă.

Calderé a precizat că, la testul antidoping de după meciul cu Irlanda de Nord, rezultatul a fost pozitiv din cauza acelui sirop. A adăugat că autoritățile au recunoscut ulterior că Bisolvonul nu avea niciun efect dopant.

Ce a urmat după rezultatul pozitiv

Calderé a spus că nu a putut juca primul meci împotriva Braziliei din cauza problemelor de sănătate. A descris cum a aflat vestea rezultatului pozitiv a doua zi după meciul cu Irlanda de Nord, când a fost contactat de selecționerul Miguel Muñoz și de doctorul echipei.

Întrebat dacă a mai luat alte substanțe, Calderé a răspuns că nu. A povestit că medicul Guillén și-a asumat responsabilitatea pentru întreaga situație și a fost amendat.

Referitor la perioada de așteptare, Calderé a spus că a fost extrem de îngrijorat și nu a putut dormi. A menționat că colegul Víctor Muñoz a rămas alături de el până dimineața, gest pe care îl descrie drept extraordinar.

Cum a continuat parcursul Spaniei la turneu

Calderé a povestit că a intrat furios pe teren la meciul următor, împotriva Algeriei, și a marcat două goluri. A mai vorbit despre eliminarea Spaniei în sferturile de finală împotriva Belgiei, pe care o consideră nedreaptă.

Întrebat despre echipa națională actuală, Calderé a spus că Spania are calitatea necesară pentru a ajunge până în finala Cupei Mondiale din 2026.