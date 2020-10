EXCLUSIV| Mirel Rădoi, "vikingul" de pe banca României, nu sparge geamuri nici dacă pierde cu Islanda: "Dacă nu credeam în calificare, rămâneam la tineret"

Mirel Rădoi n-a apucat să debuteze pe banca naţionalei mari, din cauza pandemiei de coronavirus. Selecţionerul aşteaptă barajul cu Islanda, care i-ar putea duce pe tricolori mai aproape de Europeanul de anul viitor, care se va juca şi pe Arena Naţională. Rădoi e supărat că UEFA a programat mai întâi meciurile din Liga Naţiunilor, cu Irlanda de Nord şi Austria. Acestea se vor juca în luna septembrie, în timp ce barajul cu Islanda e programat pe 8 octombrie.

"Aş fi preferat să jucăm mai întâi cu Islanda pentru că erau foarte multe necunoscute pentru ei, dar încercăm să păstrăm câteva lucruri la care naţionala Islandei să nu aibă acces. Să putem să avem câteva surprize pregătite pentru acel baraj", a declarat Mirel Rădoi, în exclusivitate pentru Mediafax.

În 2005, pe vremea când antrena la FCSB, Mirel Rădoi a spart un geam, de furie că a pierdut meciul cu Partizan. Aceeaşi reacţie a avut-o şi când era jucător, după un eşec la Bistriţa. Selecţionerul s-a schimbat. Un eşec cu Islanda nu ar fi un capăt de ţară.

"Am înţeles că oricum nu au geamuri acolo. (n.r. râde) Am încercat să mă echilibrez în sensul ăsta de când sunt antrenor, chiar dacă am avut câteva episoade nefericite în perioada în care am fost antrenor la FCSB, imediat după ce am fost jucător. Acum, stau şi mă gândesc şi regret unele dintre ele. Au fost momente de nervozitate, poate sub presiune, în care n-am reacţionat cum ar fi trebuit, dar de atunci nu s-a mai întâmplat şi nu se va mai întâmpla.

Nu voi pleca după o singură partidă, indiferent ce se va întâmpla. Nu aş fi acceptat postura asta, mai ales că eram pe un drum bun la naţionala de tineret. Dacă nu aveam speranţa că ne putem califica sau că putem aduce o îmbunătăţire la nivel de joc şi la nivel de atitudine, nu eram azi antrenor la echipa naţională de seniori a României", a spus selecţionerul României, pentru Mediafax.