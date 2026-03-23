Federico Chiesa nu va juca la naționala Italiei în barajul pentru Campionatul Mondial 2026, nefiind apt fizic

„În urma unei evaluări a stării de sănătate la sosirea la Centrul Coverciano, Federico Chiesa a fost declarat neeligibil să joace în următoarele două meciuri. În conformitate cu un acord cu clubul său, jucătorul a părăsit cantonamentul echipei naționale”, se arată în comunicatul forului italian de fotbal, remis luni.

Jucătorul lui Liverpool fusese convocat la lotul național pentru prima dată după aproape doi ani.

În locul său, selecționerul Gennaro Gattuso l-a convocat pe atacantul de la Bologna, Nicolo Cambiaghi.

Italia va juca împotriva Irlandei de Nord joi, de la ora 20:45, pe teren propriu.

În caz de victorie, va disputa meciul decisiv pentru calificarea la Mondial împotriva câștigătoarei confruntării dintre Țara Galilor și Bosnia și Herțegovina.

Federico Chiesa are 51 de selecții în echipa națională a Italiei, marcând 7 goluri. Acesta a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei Italiei la câștigarea Campionatului European din 2020.