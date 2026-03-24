Ionuț Radu, declarat apt fizic pentru echipa națională a României după o contuzie la gambă

Portarul Ionuț Radu a suferit o contuzie la nivelul gambei, fără a exista semne de leziune musculară, a anunțat marți clubul la care activează, RC Celta Vigo.
Problemele au apărut în timpul meciului disputat împotriva formației Deportivo Alavés, duminică seară.
La finalul partidei, Radu a acuzat dureri și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Ecografia efectuată ulterior a exclus însă orice afectare structurală, astfel că jucătorul este apt pentru a evolua la echipa națională a României.
Reprezentanții clubului spaniol i-au transmis portarului român succes în acțiunile viitoare alături de prima reprezentativă.
Celta Vigo a pierdut meciul cu Alavés, Ionuț Radu primind 4 goluri, după ce echipa sa a condus cu 3-0.