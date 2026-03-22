Cu românul Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo pierde în La Liga cu Alaves, deși a condus cu 3-0

Echipa românului Ionuț Radu a început în forță, cu trei goluri semnate de Ferran Jutgla (19’, 34’) și Hugo Alvarez (22’). Dar, Alaves a redus din diferență înainte de pauză prin Toni Martinez, servit de Angel Perez.

Partea a doua a adus dominația oaspeților.

Martinez a marcat din pasa lui Perez pentru 3-2, iar egalarea a venit în minutul 70 prin dubla lui Martinez, după o fază finalizată de Abde Rebbach.

Revenirea completă a oaspeților s-a produs în minutul 78, când Rebbach a înscris pentru 4-3, asigurând prima victorie a lui Quique Sanchez Flores pe banca echipei Alaves.

Pe final, Celta a încercat egalarea, însă lovitura de cap a lui Carlos Dominguez a fost respinsă de portarul Antonio Sivera.

Succesul urcă pe Alaves pe locul 16, la trei puncte deasupra locului 18, primul care duce în liga secundă.

Ionuț Radu rămâne cu Celta pe locul 6, poziție de Conference League, cu 41 de puncte.