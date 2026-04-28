FIFA vrea să relaxeze regulamentul privind cartonașele galbene pentru Campionatul Mondial

FIFA intenționează să instituie o a doua perioadă de „amnistie” pentru cartonașele galbene în cadrul Campionatului Mondial din 2026, a raportat luni The Athletic, citat de Le Figaro.

Consiliul FIFA se va reuni marți la Vancouver pentru a discuta noile reguli în vederea primului turneu cu 48 de echipe din istoria Campionatului Mondial.

Conform unor informații, aceasta ar include o amnistie suplimentară pentru cartonașele galbene, pentru a reduce riscul ca jucătorii să rateze meciurile din faza eliminatorie din cauza acumulării de cartonașe.

La Campionatele Mondiale anterioare, cartonașele galbene ale jucătorilor erau șterse după sferturile de finală, dar de data aceasta FIFA intenționează să le șteargă la sfârșitul fazei grupelor și după sferturile de finală.

Un jucător care primește două cartonașe galbene este, de obicei, suspendat pentru un meci.

Cu douaă perioade de amnistie, un jucător va fi suspendat pentru acumularea de cartonașe galbene numai dacă primește două cartonașe în cursul celor trei meciuri din faza grupelor sau două în cursul fazei eliminatorii dinaintea semifinalelor.