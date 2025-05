Final de carieră: Florentina Olar și Ioana Bortan se retrag din Naționala feminină de fotbal

Două dintre cele mai longevive jucătoare ale Naționalei feminine de fotbal a României, Florentina Olar (39 de ani, căpitanul echipei) și mijlocașul Ioana Bortan (36 de ani), își vor încheia cariera internațională la finalul lunii mai, după ultimele partide din Nations League, a anunțat luni FRF.

Meciul de adio în fața suporterilor români va avea loc pe 30 mai, la ora 18:00, pe stadionul din Ovidiu, contra Bosniei și Herțegovina.

Partida ar putea marca și o bornă istorică: selecția cu numărul 200 pentru Florentina Olar, liderul all-time al aparițiilor la echipa națională – atât la feminin, cât și la masculin.

Olar a debutat sub tricolor în 2001, la vârsta de 15 ani, și și-a încheiat parcursul exact acolo unde a început: la Constanța, orașul natal.

„Echipa națională a fost a doua mea casă timp de 24 de ani. Nu am niciun regret și mă consider norocoasă că am putut reprezenta România cu mândrie și pasiune”, a transmis ea într-un mesaj emoționant.

La rândul său, Ioana Bortan, cu peste 120 de selecții și o carieră de 15 ani la prima reprezentativă, va evolua pentru ultima dată în tricoul național chiar pe stadionul echipei sale de club, Farul Constanța, alături de care a câștigat ultimele două titluri în Superliga Feminină.

„Mi-am dat inima și sufletul cu mândrie. A fost o călătorie minunată, iar echipa națională va rămâne mereu în inima mea”, a declarat Bortan.