Incident înainte de startul meciului dintre Rapid Bucureşti şi FCSB, pe Arena Naţională

După mai multe discuţii, suporterul echipei patronate de Dan Şucu a fost scos de pe stadion de către forţele de ordine, care au încercat să calmeze spiritele.

Duminică seara, Rapid Bucureşti şi FCSB se întâlnesc pe Arena Naţională din capitală, într-o partidă care a început la ora 21:30. Înainte de startul meciului, un fan al giuleştenilor care i-a instigat pe suporterii „roş-albaştri”, a fost săltat de jandarmi şi a fost scos în afara stadionului, potrivit ProSport.

Acesta le-a adresat mai multe injurii fanilor celor de la FCSB, iar schimbul de replici dintre aceştia a durat până la intervenţia forţelor de ordine. La faţa locului a apărut şi Daniel Carciug, directorul de marketing al echipei din Giuleşti, care a discutat câteva zeci de secunde cu fanul rapidist. În cele din urmă, suporterul „alb-vişiniu” a fost scos de către jandarmi în afara Arenei Naţionale.

Reamintim că partida dintre Rapid Bucureşti şi FCSB îi găseşte pe giuleşteni în postura de echipă gazdă. Cu toate acestea, trupa patronată de Dan Şucu a ales să dispute acest meci pe Arena Naţională din capitală, aceasta fiind mult mai încăpătoare decât stadionul Rapidului.

Echipele aliniate de cei doi antrenori

Rapid (1-4-2-3-1): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – Dobre, Gojkovic, Hazrollaj – Baroan. Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Aioani – Blazek, Paşcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

FCSB (1-4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu. Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Udrea, Zima – V. Creţu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheş, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian