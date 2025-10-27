Rapid a făcut spectacol în Giulești. Victorie clară cu Unirea Slobozia

Pentru Rapid au marcat Petrila în minutul 7, Pop în minutul 36, Manea în minutul 45+2 și Dobre în minutul 61.

Espinosa a marcat singurul gol al oaspeților în minutul 90+1.

Rapid ocupă locul doi în clasament, la egalitate de puncte (31) cu FC Botoșani, dar cu un golaveraj inferior. Unirea Slobozia se află pe locul opt, cu 18 puncte după 14 etape.

Tot luni, FC Botoșani a trecut cu 2-0 de FC Hermannstadt, prin golurile marcate de Kovtalyuk și Petro.

Echipele de start

Rapid: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Onea – Christensen, K. Keita – Al. Dobre, R. Pop, Petrila – Koljic

Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, A. Șucu, C. Grameni, Gojkovic, S. Banu, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă

Slobozia: R. Popa – R. Negru, I. Dinu, Safronov, Șerbănică – Hamdiji, J. Jeno – Rotund, Purece, Papeau – Afalna

Rezerve: Gurău, Ibrian, C. Toma, V. Pop, Coadă, Dulcea, E. Florescu, Bărbuț, Deaconu, Said, Espinosa

Antrenor: Andrei Prepeliță