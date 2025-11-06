Seară europeană pentru fotbalul românesc. Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

FCSB dispută în Elveția un duel esențial pentru continuarea traseului european. Atât roș-albaștrii, cât și FC Basel au câte trei puncte după primele trei runde, iar înfrângerea ar complica serios lupta pentru calificare.

În clasament, Basel ocupă locul 24 (diferență golaveraj -1), iar FCSB se situează pe poziția a 28-a (golaveraj -2).

Echipa lui Elias Charalambous vine după două înfrângeri consecutive în Europa League – 1-2 cu Bologna și 0-2 cu Young Boys, ambele la București – după victoria din debutul competiției, 2-1 în deplasare cu Go Ahead Eagles. Pe plan național, campioana României și-a revenit, cu trei victorii succesive: 4-0 cu UTA și 2-0 cu Universitatea Cluj, respectiv 3-1 cu Gloria Bistrița în Cupă.

Defensiva FCSB, puternic afectată de accidentări

Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Valentin Crețu sunt indisponibili pe termen lung, iar Ionuț Cercel nu figurează pe lista UEFA. Vlad Chiricheș revine pe lista europeană, dar va începe pe bancă, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Graovac și Ngezana.

Basel a obținut singura victorie din grupa unică a competiției cu Stuttgart (2-0), fiind învinsă de Freiburg (1-2) și Lyon (0-2).

Universitatea Craiova joacă, joi seară, în deplasare cu Rapid Viena, în etapa a treia din grupele UEFA Conference League.

Rapid Viena are două înfrângeri și diferență de golaveraj de -6 după primele două runde – 1-4 cu Lech și 0-3 cu Fiorentina. Lotul vienez este evaluat la 51 de milioane de euro, iar avantajul terenului propriu îi oferă statutul de favorită.

Craiova a pierdut în deplasare primul meci din grupă, 0-2 cu Rakow, și a remizat acasă cu Noah, 1-1, deși a condus.