Prima pagină » Sport » Superliga. Craiova se desprinde în fruntea ierarhiei. Mailat și Nsimba conduc topul golgheterilor

Superliga. Craiova se desprinde în fruntea ierarhiei. Mailat și Nsimba conduc topul golgheterilor

După șase etape, Universitatea Craiova conduce Superliga cu 16 puncte și cel mai bun atac și apărare, urmată de Rapid București și UTA Arad, ambele neînvinse.
Superliga. Craiova se desprinde în fruntea ierarhiei. Mailat și Nsimba conduc topul golgheterilor
Petre Apostol
18 aug. 2025, 23:59, Sport

După disputarea etapei a 6-a din Superligă, Universitatea Craiova continuă să fie echipa de referință a campionatului. Oltenii au adunat 16 puncte din 5 victorii și o remiză, având cel mai bun atac (14 goluri marcate) și o apărare solidă (6 goluri primite).

Pe locul secund se află Rapid București, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, dar cu un golaveraj superior. Ambele formații au început bine sezonul, fiind neînvinse în primele runde. De altfel, doar Craiova, Rapid și UTA sunt neînvinse după șase etape.

Surpriza plăcută a debutului de campionat este Unirea Slobozia, aflată pe locul 4, cu 10 puncte.

Farul Constanța și FC Botoșani completează zona superioară a clasamentului, cu 10, respectiv 9 puncte.

În clasamentul golgheterilor, doi jucători împart prima poziție: Sergiu Mailat (FC Botoșani) și Sekou Nsimba (Universitatea Craiova), ambii cu câte 4 reușite.

Florin Tănase (FCSB) urmează cu 3 goluri, iar în spatele său se află un grup de jucători cu câte 3 reușite: Adrian Roman (UTA – care are și trei pase de gol), Florin Purece (Unirea Slobozia – cu două pase de gol în contul său), Alexandru Ișfan și Răzvan Tănase (Farul), Elvir Koljic și Andrei Dobre (Rapid), Darren Armstrong (Dinamo) și Jovo Lukic (U Cluj).

Clasament Superliga

1. Univ. Craiova – 16p
2. Rapid București – 12p
3. UTA Arad – 12p
4. Unirea Slobozia – 10p
5. Farul Constanța – 10p
6. FC Botoșani – 9p
7. U Cluj – 9p
8. Dinamo București – 9p
9. FC Argeș – 9p
10. Petrolul Ploiești – 6p
11. Oțelul Galați – 6p
12. FCSB – 5p
13. CFR Cluj – 5p (un meci mai puțin disputat)
14. FC Hermannstadt – 4p
15. Metaloglobus București – 1p
16. Csikszereda Miercurea Ciuc – 1p (un meci mai puțin disputat)