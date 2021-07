FOTO&VIDEO Arbitrul român Dan Ucenic a fost suspendat pe termen nelimitat, după ce a oficiat la meciul Real Madrid - Barcelona

Româno-israelianul Dan Ucenic, 44 de ani, stabilit de 30 de ani în Ţara Sfântă, a primit onoarea de a oficia la meciul legendelor dintre Real Madrid şi Barcelona, disputat marţi seară, la Tel Aviv.

Arbitrul-asistent a intrat pe teren cu telefonul şi, la încălzire şi pe tunelul de acces, a făcut fotografii cu vedetele granzilor Spaniei (Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Roberto Carlos, Figo), iar la final i-a luat tricoul şi autograful ex-barcelonezului Ronald de Boer, fratele geamăn al selecţionerului cu care Olanda a fost la Euro 2020.



După joc, comisia de arbitri din Israel l-a informat pe Ucenic că este oprit de la delegări până la prima şedinţă a organismului, declanşând astfel un scandal uriaş în Ţara Sfântă. Arbitrul a încălcat regula care le interzice oficialilor să facă fotografii sau să le ceară tricouri fotbaliştilor.

Dan Ucenic, care are dublă cetăţenie, română şi israeliană, s-a apărat susţinând că n-a luat tricoul pentru sine, urmând ca obiectul să fie licitat pentru o cauză umanitară.



Totuşi, ”asistentul” cu origini româneşti se aşteaptă la o pedeapsă cuprinsă între 3 şi 6 luni, în condiţiile în care campionatul intern începe, în Israel, în luna septembrie.

La 44 de ani, cu 22 de ani de arbitraj în spate, dintre care 12 în prima divizie, Dan Ucenic mai are dreptul să oficieze un an şi jumătate, conform regulamentelor în vigoare.



Cazul seamănă izbitor cu cel al unui alt român care a luat tricoul unui star din fotbal, Octavian Şovre. ”Asistentul” are, la rându-i, probleme, dar cu forul european de arbitraj al UEFA, meciul respectiv fiind unul oficial, spre desebire de jocul de vacanţă de la Tel Aviv, adjudecat de legendele Realului cu 3-2.

Şovre a plecat de la un meci disputat de Borussia Dortmund cu tricoul şi cu autograful superstarului norvegian Erling Haaland. Tricoul era destinat unei licitaţii, pentru a aduna bani în contul unei asociaţii care luptă pentru drepturile persoanelor cu autism.



Ulterior, Haaland, aflând despre gestul lui Şovre, le-a trimis o scrisoare celor de la asociaţia orădeană, felicitându-i pentru munca depusă.



Rezumatul meciului Real Madrid - Barcelona 3-2. Românul Dan Ucenic poate fi văzut în momentul schimbului de fanioane dintre cei doi căpitani.