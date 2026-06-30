Franța se califică în optimi după 3-0 cu Suedia. Mbappé a făcut spectacol

Bradley Barcola a majorat avantajul Franței în minutul 53, iar Mbappé a închis tabela în minutul 74, bifând al treilea meci din ultimele patru în care reușește o „dublă”.

Cele șase goluri ale sale îl egalează pe Lionel Messi în clasamentul golgheterilor turneului și îl duc la 18 goluri marcate în total la Cupa Mondială, la un singur gol de recordul argentinianului.

Cele 10 goluri ale lui Mbappé în fazele eliminatorii îl plasează peste fostele recorduri deținute de marii atacanți brazilieni Leonidas și Ronaldo. Selecționerul Didier Deschamps a salutat jucătorul când acesta a fost schimbat în minutul 85.

Franța, finalista ultimei Cupe Mondiale și una dintre favoritele actualei ediții, are un bilanț de 13 goluri marcate și 2 primite, iar Michael Olise a contribuit cu cinci pase decisive.

În drumul spre al treilea final consecutiv de Cupă Mondială, Franța va juca împotriva Paraguayului pe 4 iulie la Philadelphia. Câștigătoarea va întâlni în sferturi Canada sau Maroc.

Căldura nu a fost un obstacol

Pe o căldură sufocantă pe stadionul MetLife, unde se va juca finala pe 19 iulie, Franța a dominat clar Suedia: 25-7 la șuturi, respectiv 15-3 în prima repriză. La ora 17:00 erau 32°C, umiditate ridicată și calitate slabă a aerului.

Mbappé a lovit bara în minutul 32, iar Franța a fost aproape de gol și patru minute mai târziu, când acrobația lui Olise din foarfecă a nimerit, la rândul ei, bara.

Deschiderea scorului a venit după o combinație între Olise, Ousmane Dembélé și Mbappé, care a finalizat din apropiere după ce a depășit un adversar printr-o schimbare de direcție în careu.

Pentru golul doi, Suedia a pierdut mingea în fața propriului careu, iar Barcola a finalizat faza după o pasă a lui Olise.

Al treilea gol a venit după o acțiune rapidă: Mbappé a contribuit cu o pasă din călcâi, Olise a continuat atacul, iar francezul a finalizat din nou precis.

Mbappé a ajuns la 61 de goluri internaționale și a celebrat împreună cu colegii săi pe teren.